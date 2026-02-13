NATO beginnt Arktis-Mission auf Insel Grönland

Deutschland beteiligt sich an dem NATO-Einsatz in Grönland und schickt Kampf-Flugzeuge. (picture alliance / Martin Huber / picturedesk.com / Martin Huber)

Grönland gehört zu dem Land Dänemark. US-Präsident Trump hat gesagt: Grönland sollte zu den USA gehören. Er sagt: Dänemark kann die Insel nicht schützen, zum Beispiel vor Russland oder China. Trump findet: Das ist eine Gefahr für Nord-Amerika.

Viele Länder in Europa sagen aber: Die USA dürfen Grönland nicht haben. Die NATO-Länder sagen: Wir schützen die Insel zusammen. Die Länder schicken deshalb Soldaten nach Grönland. Aus Deutschland werden 4 Kampf-Flugzeuge auf die Insel verlegt.

Die neue NATO-Mission heißt "Arctic Sentry". Das ist Englisch und bedeutet: "Wacht-Posten der Arktis". Die Mission soll von der NATO-Stelle in den USA geleitet werden.