NATO beginnt Arktis-Mission auf Insel Grönland

Die NATO beginnt eine neue Mission auf der Insel Grönland. Grönland liegt in der Arktis und ist die größte Insel der Welt. Der Grund für die Mission ist ein Streit zwischen den USA und den Ländern in Europa.

Zwei Eurofighter-Kampfjets in der Luft
Deutschland beteiligt sich an dem NATO-Einsatz in Grönland und schickt Kampf-Flugzeuge. (picture alliance / Martin Huber / picturedesk.com / Martin Huber)
Grönland gehört zu dem Land Dänemark. US-Präsident Trump hat gesagt: Grönland sollte zu den USA gehören. Er sagt: Dänemark kann die Insel nicht schützen, zum Beispiel vor Russland oder China. Trump findet: Das ist eine Gefahr für Nord-Amerika.
Viele Länder in Europa sagen aber: Die USA dürfen Grönland nicht haben. Die NATO-Länder sagen: Wir schützen die Insel zusammen. Die Länder schicken deshalb Soldaten nach Grönland. Aus Deutschland werden 4 Kampf-Flugzeuge auf die Insel verlegt.
Die neue NATO-Mission heißt "Arctic Sentry". Das ist Englisch und bedeutet: "Wacht-Posten der Arktis". Die Mission soll von der NATO-Stelle in den USA geleitet werden.
Wörter-Buch

  • NATO

    Die NATO ist eine Gruppe von Ländern. 32 Länder machen dabei mit. Sie haben gemeinsame Ziele und Aufgaben. Ein wichtiges Ziel ist die Sicherheit von den Mitglieds-Ländern. Das bedeutet: Wenn ein Mitglieds-Land angegriffen wird, helfen die anderen Mitglieds-Länder. Sie schicken zum Beispiel Soldaten. Deshalb sagt man auch: Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis. Deutschland ist auch in der NATO. Andere Mitglieds-Länder sind zum Beispiel Frankreich, Groß-Britannien und die USA.

  • Nord-Amerika

    Nord-Amerika ist ein Erd-Teil. Zusammen mit Süd-Amerika bildet es den Kontinent Amerika. Nord-Amerika besteht aus verschiedenen Ländern. Die größten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko. Es gehören noch weitere Länder zu Nord-Amerika. Manche sagen zu diesen Ländern aber auch Mittel-Amerika. Das sind die Inseln in der Karibik und Länder wie zum Beispiel Costa Rica, Guatemala und Nicaragua. Grönland ist die größte Insel der Welt. Auch Grönland ist ein Teil von Nord-Amerika. Politisch gehört Grönland aber zu dem Land Dänemark in Europa.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Dänemark

    Dänemark ist ein kleineres Land im Norden von Europa. Das Land ist ein König-Reich und zugleich eine Demokratie. In Dänemark leben ungefähr 5 Millionen Menschen. Die Menschen sprechen Dänisch. Die Hauptstadt heißt Kopenhagen.

