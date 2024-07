NATO beschließt Militär-Hilfe für Ukraine

Die NATO will der Ukraine nächstes Jahr mit 40 Milliarden Euro helfen. (picture alliance / dpa / Jakub Porzycki)

In der Ukraine ist seit mehr als 2 Jahren Krieg. Das Land Russland hat die Ukraine angegriffen. Die Chefs von den NATO-Staaten sagen: Wir helfen der Ukraine gegen Russland. Dafür geben wir nächstes Jahr viel Geld aus. Insgesamt sollen es 40 Milliarden Euro werden. Die NATO-Staaten helfen der Ukraine zum Beispiel mit Panzern und Raketen. Sie helfen aber auch mit dem Luft-Abwehr-System Patriot. Das System kann Raketen in der Luft zerstören. Die Länder USA, Niederlande, Dänemark und Norwegen geben der Ukraine auch Kampf-Flugzeuge. Die Ukraine ist nicht in der NATO. Die NATO-Staaten sagen aber: Die Ukraine wird eines Tages ganz sicher ein Mitglied in unserem Bündnis sein.

Auf dem NATO-Treffen hat es noch eine wichtige Entscheidung gegeben. Das Land USA will bestimmte Raketen nach Deutschland bringen. Das nennt man auch „stationieren“. Es geht um Raketen, die besonders weite Strecken fliegen können. Die Raketen sollen Russland abschrecken. Das heißt: Sie sollen verhindern, dass Russland die NATO-Staaten angreift. Russland sagt: Die Raketen von den USA sind eine Gefahr für unsere Sicherheit.

Die NATO-Staaten haben auch den Geburtstag von dem Bündnis gefeiert. Die NATO ist in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden.