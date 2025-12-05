Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Deutsche Fußballerinnen verlieren Finale gegen Spanien

Die Nations-League ist ein wichtiges Fußball-Turnier. Die deutschen Fußballerinnen haben es bis ins Finale geschafft. Das Finale haben sie gegen Spanien verloren.

Audio herunterladen
Zu sehen ist das spanische Frauen-Fußball-Nationalteam beim Jubel auf einem Podest. Die Spielerinnen recken ihre Hände hoch und halten den Pokal. Im Hintergund wird Konfetti in die Luft geblasen.
Das spanische Team feiert den Sieg in der Nations-League. (Bernat Armangue / AP / dpa )
Die spanischen Fußballerinnen haben das entscheidende Rückspiel 3:0 gewonnen. Das Spiel war in Madrid. Das ist die Haupt-Stadt von Spanien. Das Final-Hinspiel 4 Tage vorher war 0:0 ausgegangen.
Die Fußballerinnen aus Spanien haben die Nations-League schon im letzten Jahr gewonnen. 2023 sind sie Welt-Meisterinnen geworden.
Der Trainer von den deutschen Fußballerinnen heißt Christian Wück. Er hat gesagt: Ich bin stolz auf mein Team. Aber wir können noch viel lernen. Die spanischen Fußballerinnen waren technisch einfach besser.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Nations League

    Die Nations League ist ein Turnier im Fußball. Der europäische Fußball-Verband hat das Turnier organisiert. Bei der Nations League spielen die National-Mannschaften von verschiedenen europäischen Ländern mit. Sie spielen zuerst in Gruppen. Die 4 besten Mannschaften spielen im Finale. Nations League ist englisch. Es bedeutet Liga von den Nationen.

  • Finale

    Das Finale ist die letzte Runde in einem Sport-Turnier. Im Finale spielen die beiden besten Mannschaften oder die beiden besten Spieler oder Spielerinnen gegeneinander. Ein deutsches Wort für Finale ist End-Spiel.

  • Spanien

    Spanien ist ein Land in Europa. Es liegt in Süd-Europa. Die Hauptstadt von Spanien heißt Madrid. Die meisten Menschen in Spanien sprechen Spanisch. Spanien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

zum Wörter-Buch