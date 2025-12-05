Deutsche Fußballerinnen verlieren Finale gegen Spanien

Das spanische Team feiert den Sieg in der Nations-League. (Bernat Armangue / AP / dpa )

Die spanischen Fußballerinnen haben das entscheidende Rückspiel 3:0 gewonnen. Das Spiel war in Madrid. Das ist die Haupt-Stadt von Spanien. Das Final-Hinspiel 4 Tage vorher war 0:0 ausgegangen.

Die Fußballerinnen aus Spanien haben die Nations-League schon im letzten Jahr gewonnen. 2023 sind sie Welt-Meisterinnen geworden.

Der Trainer von den deutschen Fußballerinnen heißt Christian Wück. Er hat gesagt: Ich bin stolz auf mein Team. Aber wir können noch viel lernen. Die spanischen Fußballerinnen waren technisch einfach besser.