Deutschland und die Niederlande haben in der Nations League 2 zu 2 gespielt. (Federico Gambarini / dpa )

Das 1. Tor hat der Fußballer Tijjani Reijnders schon in der 2. Minute für die Niederlande geschossen. Danach hat Deniz Undav für Deutschland das 1 zu 1 gemacht. Später hat Joshua Kimmich noch das 2 zu 1 für Deutschland geschossen. Das 2 zu 2 hat dann Denzel Dumfries für die Niederlande gemacht.

Jetzt ist die deutsche Mannschaft auf dem 1. Platz in ihrer Gruppe. In der Gruppe sind noch die Länder Niederlande, Bosnien-Herzegowina und Ungarn. Das nächste Fußball-Spiel in der Nations League ist für Deutschland am 11. Oktober.