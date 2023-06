Das 1.000 Länderspiel der Deutschen Nationalmannschaft hat in der Stadt Bremen stattgefunden (Carmen Jaspersen / dpa / Carmen Jaspersen)

Das Spiel zwischen Deutschland und der Ukraine war in der Stadt Bremen. Der Bundes-Präsident von Deutschland heißt Frank-Walter Steinmeier. Er war beim Spiel gegen die Ukraine im Stadion. Steinmeier sagt: Das Spiel war ein Zeichen für die Freundschaft mit der Ukraine, die seit über einem Jahr leidet. Denn in der Ukraine ist Krieg. Russland hat die Ukraine im Februar 2022 angegriffen. Das Geld von dem Freundschafts-Spiel wird an die Ukraine gespendet. Die Fußballer aus der Ukraine haben sich über die Unterstützung aus Deutschland gefreut. Zum Abschied sind sie eine Extra-Runde durch das Stadion gelaufen.

Nach dem Spiel sind viele Fans unzufrieden mit der deutschen Mannschaft gewesen. Vor allem in der Abwehr haben die deutschen Fußballer nicht gut gespielt. In einem Jahr ist die Fußball-Europa-Meisterschaft von den Männern in Deutschland. Einige Menschen machen sich Sorgen. Sie denken: Die deutsche Mannschaft wird auch dann nicht gut spielt.

Für die Fuß-Ball-Europa-Meisterschaft der Männer in Deutschland sucht die UEFA viele freiwillige Helferinnen und Helfer. Dafür kann man sich jetzt bewerben. Die UEFA ist die Union der Europäischen Fußballverbände.