Deutschland soll einen Nationalen Sicherheits-Rat bekommen

Der neue Nationale Sicherheits-Rat soll sich immer im Kanzler-Amt treffen. (IMAGO / Christian Spicker)

Bundes-Kanzler Merz sagt: Der neue Sicherheits-Rat ist wichtig. Denn es wird immer schwieriger, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel hat der Angriff von Russland auf die Ukraine gezeigt: Europa ist durch diesen Krieg stärker bedroht als früher.

Der Sicherheits-Rat soll sich im Bundes-Kanzler-Amt treffen. Merz ist Chef von dem Sicherheits-Rat. Sein Stellvertreter ist Finanz-Minister Klingbeil. Auch andere Ministerinnen und Minister von der Regierung sind im dem Sicherheits-Rat.

In dem Land USA und auch in vielen anderen Staaten gibt es schon lange einen Nationalen Sicherheits-Rat.