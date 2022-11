Die NASA hat wieder eine Rakete zum Mond geschickt. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Joe Burbank)

Die Rakete soll den Mond umkreisen. Dieses Mal sind noch keine Menschen dabei. Die NASA plant: Bald sollen wieder Menschen den Mond betreten. Sie sollen eine Station auf dem Mond aufbauen.

In Zukunft will die NASA sogar bis zum Mars fliegen. Der Mond soll eine Zwischenstation sein. Der Mars ist ein Nachbar von der Erde. Der Mars ist halb so groß wie die Erde. Man kann den Mars am Himmel in der Nacht gut erkennen: Der Mars ist leuchtend rot.