Im Schlaf von Berlin nach Paris - der Nachtzug ist wieder da (Georg Hochmuth / APA / dpa / Georg Hochmuth)

Die Reise dauert etwa 14 Stunden. Man fährt abends in Berlin los und kommt morgens in Paris an. Der Zug fährt 3 Mal jede Woche von Berlin nach Paris. Und 3 Mal jede Woche zurück.

Der Chef von der Deutschen Bahn heißt Richard Lutz. Er sagt: Mit dem Nacht-Zug kann man klima-freundlich in Europa reisen.

Beim Zug-Fahren werden weniger Treib-Haus-Gase in die Luft gepustet als beim Auto-Fahren oder beim Fliegen. Die Treib-Haus-Gase sorgen dafür, dass sich die Erde erwärmt.

9 Jahre lang gab es keinen Nacht-Zug zwischen Berlin und Paris. Denn es gab nicht genug Menschen, die mit dem Nacht-Zug fahren wollten. Das hat sich geändert: Viele Fahr-Gäste möchten auch auf langen Strecken klima-freundlich unterwegs sein.