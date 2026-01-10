Die Woche vom 10.01.2026 bis 16.01.2026

Die Themen diese Woche: Viele Tote bei Protesten im Iran, Streit um die Insel Grönland: Europäische Staaten schicken Soldaten, Viele Probleme durch Glatt-Eis, Film-Preise "Golden Globes" überreicht und "Sonder-Vermögen" ist das Unwort des Jahres. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de