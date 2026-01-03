Die Woche vom 03.01.2026 bis 09.01.2026

Die Themen diese Woche: Soldaten aus den USA haben Venezuelas Präsidenten gefangen genommen, Sorge in Grönland vor Militär-Einsatz von den USA, Alle Haushalte in Berlin haben wieder Strom, Brandenburg: SPD beendet Koalition mit BSW, Das Heilige Jahr ist zu Ende, und Slowene Prevc gewinnt 4-Schanzen-Tournee. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de