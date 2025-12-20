Die Woche vom 20.12.2025 bis 26.12.2025

Die Themen diese Woche: USA verbieten deutschen Internet-Aktivistinnen die Einreise, Erste Abschiebung von Deutschland nach Syrien seit 2011, Papst Leo ruft zu Frieden auf, Mehr Feuerwerk in den Geschäften, Vor 70 Jahren suchte Deutschland Gast-Arbeiter aus dem Land Italien und Zum 1. Mal war eine Roll-Stuhl-Fahrerin im Welt-Raum. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de