Die Woche vom 13.12.2025 bis 19.12.2025

Gespräche über ein mögliches Ende von dem Krieg in der Ukraine, Belarus lässt politische Gefangene frei – auch Maria Kolesnikowa, Bundes-Regierung will das Bürger-Geld ändern

Die Themen diese Woche: Gespräche über ein mögliches Ende von dem Krieg in der Ukraine, Belarus lässt politische Gefangene frei – auch Maria Kolesnikowa, Bundes-Regierung will das Bürger-Geld ändern, Rosa von Praunheim ist gestorben und Deutsche Hand-Spielerinnen gewinnen Silber bei Welt-Meisterschaft. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de