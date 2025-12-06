Die Woche vom 06.12.2025 bis 12.12.2026

Politikerin Machado bekommt Nobel-Preis für Frieden, Die EU beschließt neue Regeln für Flüchtlinge, Kanzler Merz besucht Holocaust-Gedenk-Stätte in Israel

Die Themen diese Woche: Politikerin Machado bekommt Nobel-Preis für Frieden, Die EU beschließt neue Regeln für Flüchtlinge, Kanzler Merz besucht Holocaust-Gedenk-Stätte in Israel, Jodeln ist jetzt Welt-Kultur-Erbe und Lando Norris ist Welt-Meister in der Formel 1. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de