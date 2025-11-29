Die Woche vom 29.11.2025 bis 05.12.2025

Die Themen diese Woche: Proteste gegen neue Jugend-Organisation von der Partei AfD, Viele Gespräche über US-Plan für die Ukraine, Vereinte Nationen machen auf Probleme von Menschen mit Behinderungen aufmerksam, Arten-Schutz-Konferenz beschließt Schutz von Elefanten und Haie und Fußball-Europa-Meisterschaft der Frauen finden 2029 in Deutschland statt. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de