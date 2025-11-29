Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache

Die Woche vom 29.11.2025 bis 05.12.2025
Proteste gegen neue Jugend-Organisation von der Partei AfD, Viele Gespräche über US-Plan für die Ukraine, Vereinte Nationen machen auf Probleme von Menschen mit Behinderungen aufmerksam

Die Themen diese Woche: Proteste gegen neue Jugend-Organisation von der Partei AfD, Viele Gespräche über US-Plan für die Ukraine, Vereinte Nationen machen auf Probleme von Menschen mit Behinderungen aufmerksam, Arten-Schutz-Konferenz beschließt Schutz von Elefanten und Haie und Fußball-Europa-Meisterschaft der Frauen finden 2029 in Deutschland statt. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion
Eine Demonstrantin trägt ein Schild mit der Aufschrift "Hass ist keine Lösung". Neben ihr stehen noch zahlreiche andere Demonstranten.
Teilnehmer unterschiedlicher Organisationen protestieren in Gießen gegen die Gründungsversammlung der neuen AfD-Jugendorganisation. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)