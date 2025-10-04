Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache

Die Woche vom 04.10.2025 bis 10.10.2025
Israel und Hamas einigen sich auf erste Punkte von Friedens-Plan, Bundes-Regierung beschließt Reform von Bürger-Geld, Bundes-Polizei soll Spionage-Drohnen abwehren

Die Themen diese Woche: Israel und Hamas einigen sich auf erste Punkte von Friedens-Plan, Bundes-Regierung beschließt Reform von Bürger-Geld, Bundes-Polizei soll Spionage-Drohnen abwehren, Hunderte Berg-Steiger vom Mount Everest gerettet, Literatur-Nobelpreis für László Krasznahorkai, Frauen-Champions-League: Wolfsburg gewinnt gegen Paris Saint Germain. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion
Zwei Frauen liegen sich freudestrahlend in den Armen
Angehörige und Freunde der von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln feiern nach der Bekanntgabe, dass Israel und die Hamas sich auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Emilio Morenatti)