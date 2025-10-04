Die Woche vom 04.10.2025 bis 10.10.2025

Israel und Hamas einigen sich auf erste Punkte von Friedens-Plan, Bundes-Regierung beschließt Reform von Bürger-Geld, Bundes-Polizei soll Spionage-Drohnen abwehren

Die Themen diese Woche: Israel und Hamas einigen sich auf erste Punkte von Friedens-Plan, Bundes-Regierung beschließt Reform von Bürger-Geld, Bundes-Polizei soll Spionage-Drohnen abwehren, Hunderte Berg-Steiger vom Mount Everest gerettet, Literatur-Nobelpreis für László Krasznahorkai, Frauen-Champions-League: Wolfsburg gewinnt gegen Paris Saint Germain. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de