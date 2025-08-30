Die Woche vom 30.08.2025 bis 05.09.2025

Die Themen diese Woche: China zeigt Macht mit Militär-Parade, Familien aus Afghanistan sind in Deutschland gelandet, Mehr Berufs-Abschlüsse aus dem Ausland werden anerkannt Schwerer Seil-Bahn-Unfall in Portugal, Komiker Otto Waalkes bekommt besonderen Fernseh-Preis und Neuer Transfer-Rekord im Fußball. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de