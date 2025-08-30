Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache

Die Woche vom 30.08.2025 bis 05.09.2025
China zeigt Macht mit Militär-Parade, Familien aus Afghanistan sind in Deutschland gelandet, Mehr Berufs-Abschlüsse aus dem Ausland werden anerkannt

Die Themen diese Woche: China zeigt Macht mit Militär-Parade, Familien aus Afghanistan sind in Deutschland gelandet, Mehr Berufs-Abschlüsse aus dem Ausland werden anerkannt Schwerer Seil-Bahn-Unfall in Portugal, Komiker Otto Waalkes bekommt besonderen Fernseh-Preis und Neuer Transfer-Rekord im Fußball. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion
Der chinesische Präsident Xi steht in einem fahrenden Auto mit Mikrofonen. Er fährt an sehr vielen Soldaten und großen Waffen vorbei.
Der chinesische Präsident Xi bei der großen Militär-Parade in Peking (picture alliance / Xinhua News Agency / Li Gang)