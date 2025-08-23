Die Woche vom 23.08.2025 bis 29.08.2025

Bundes-Regierung einigt sich: Wehr-Dienst bleibt erst einmal freiwillig, Festnahme nach Nord-Stream-Explosion, Journalisten im Gaza-Streifen bei israelischem Angriff getötet

Die Themen diese Woche: Bundes-Regierung einigt sich: Wehr-Dienst bleibt erst einmal freiwillig, Festnahme nach Nord-Stream-Explosion, Journalisten im Gaza-Streifen bei israelischem Angriff getötet, Großes Feuer im Hafen von der Stadt Hamburg gelöscht und Strengere Handy-Regeln in einigen Bundes-Ländern. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de