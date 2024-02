Die Woche vom 17.02. bis 23.02.2024

Streit über Hilfe für die Wirtschaft, 2 Jahre Krieg gegen die Ukraine, Neuer Prozess um Julian Assange

Die Themen diese Woche: Streit über Hilfe für die Wirtschaft, 2 Jahre Krieg gegen die Ukraine, Neuer Prozess um Julian Assange, Erinnern an die Anschlags-Opfer von Hanau, Isaak singt für Deutschland, Doch kein Investor in der Fußball-Liga. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de