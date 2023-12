Die Woche vom 16.12. bis 22.12.2023

Die Themen diese Woche: EU einigt sich auf strengere Regeln für Flüchtlinge, Student tötet in Prag 14 Menschen, Bauern protestieren gegen Spar-Pläne, Schwerer Sturm in Deutschland, Segen für homo-sexuelle Paare, Wichtiges Urteil für den Fußball-Sport. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de