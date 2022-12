Die Woche vom 17.12.-23.12.2022

Selenskyj in Washington, EU beschließt Gas-Preis-Deckel, Argentinien ist Fußball-Welt-Meister

Die Themen diese Woche: Selenskyj in Washington, EU beschließt Gas-Preis-Deckel, Mehr Inklusion in der Arbeits-Welt, Frauen dürfen nicht mehr studieren, Gestohlene Juwelen wieder da, Argentinien ist Fußball-Welt-Meister. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

