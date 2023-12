Die Woche vom 25.11. bis 01.12.2023

Gaza-Streifen: Feuer-Pause beendet, UNO-Klima-Konferenz in Dubai begonnen, Schnee und Glatt-Eis in Deutschland

Die Themen diese Woche: Gaza-Streifen: Feuer-Pause beendet, Haushaltskrise: Streit im Bundestag wegen Geld-Problemen, UNO-Klima-Konferenz in Dubai begonnen, Gerichts-Prozess: Gil Ofarim legt Geständnis ab, Schnee und Glatt-Eis in Deutschland, Indien: Bauarbeiter aus Tunnel gerettet. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion