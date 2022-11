Die Woche vom 12.11.bis 18.11.2022

Streit um Bürger-Geld, G20-Treffen in Indonesien, Bilder von Künstler Banksy in der Ukraine.

Die Themen diese Woche: Streit um Bürger-Geld, Rakete in Polen eingeschlagen, Ukrainische Stadt Cherson befreit, G20-Treffen in Indonesien, Bilder von Künstler Banksy in der Ukraine, Länder-Spiel vor Fußball-WM. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

