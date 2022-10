Die Woche vom 08.10. bis 14.10.2022

Schwere Angriffe in der Ukraine, Wieder mehr Corona-Fälle, Verstappen wieder Formel-1-Welt-Meister

Die Themen diese Woche: Schwere Angriffe in der Ukraine, Plan für günstigere Gas-Preise, Wieder mehr Corona-Fälle, SPD gewinnt Wahl in Nieder-Sachsen, Statuen auf der Oster-Insel angebrannt, Verstappen wieder Formel-1-Welt-Meister. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

