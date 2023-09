Die Woche vom 16.09. bis 22.09.2023

Streit über Flüchtlingspolitik, Welt-Kultur-Erbe in Erfurt, Nagelsmann soll neuer Bundes-Trainer werden

Die Themen diese Woche: Streit über Flüchtlingspolitik, Kämpfe in Berg-Karabach, Neuer Corona-Impf-Stoff, Welt-Kultur-Erbe in Erfurt, Nagelsmann soll neuer Bundes-Trainer werden. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion