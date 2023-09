Die Woche vom 02.09. bis 08.09.2023

Aiwanger bleibt im Amt, Schwere Unwetter in Süd-Ost-Europa, Klima-Gipfel in Afrika

Die Themen diese Woche: Aiwanger bleibt im Amt, Schwere Unwetter in Süd-Ost-Europa, Selenskyj entlässt Verteidigungs-Minister, Immer mehr Autos in Deutschland, Klima-Gipfel in Afrika, Zverev ausgeschieden. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion