Die Woche vom 05.08. bis 11.08.2023

Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien, Das Grundgesetz feiert 75. Geburtstag, Hitze-Rekord im Juli

Die Themen diese Woche: Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien, Polizei nimmt Mann wegen Spionage fest, Unternehmen aus Taiwan baut Chip-Fabrik in Dresden, Das Grundgesetz feiert 75. Geburtstag, Hitze-Rekord im Juli, Viertel-Finale bei der Fußball-WM. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

