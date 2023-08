Die Woche vom 29.07. bis 04.08.2023

3. Anklage gegen Trump, Auto-Frachter in Hafen geschleppt, Welt-Jugend-Tag in Lissabon

Die Themen diese Woche: 3. Anklage gegen Trump, Sorge nach Putsch in Niger, Auto-Frachter in Hafen geschleppt, Die Erde ist schon im August überlastet, Welt-Jugend-Tag in Lissabon, Deutsche Fußballerinnen bei WM ausgeschieden. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

