Die Woche vom 22.07. bis 28.07.2023

Israel: Parlament beschließt Änderung von Justiz-System, Schlimme Wald-Brände in Griechenland, Schiffs-Unglück in der Nord-See

Die Themen diese Woche: Israel: Parlament beschließt Änderung von Justiz-System, Schlimme Wald-Brände in Griechenland, Parlaments-Wahl in dem Land Spanien, Merz sorgt mit AfD-Äußerungen für Kritik, Schiffs-Unglück in der Nord-See. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

NN