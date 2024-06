Die Woche vom 08.06.-14.06.2024

CDU und CSU gewinnen Europa-Wahl in Deutschland, Selenskyj spricht im Bundestag, Fußball-EM in Deutschland beginnt.

Die Themen diese Woche: CDU und CSU gewinnen Europa-Wahl in Deutschland, Mehr Soldaten für die Bundeswehr, Selenskyj spricht im Bundestag, Jugendliche haben mehr Angst vor der Zukunft, Große Hitze in Südeuropa, Fußball-EM in Deutschland beginnt. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de