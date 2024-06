Die Woche vom 01.06. bis 07.06.2024

Hoch-Wasser in Süd-Deutschland, Wahl in Europa, Deutsche Fußball-Frauen für die EM qualifiziert

Die Themen diese Woche: Hoch-Wasser in Süd-Deutschland, Polizist stirbt nach Messer-Angriff, Wahl in Europa, Große Feiern zum D-Day, Ruth Maria Kubitschek gestorben, Deutsche Fußball-Frauen für die EM qualifiziert. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de