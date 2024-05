Die Woche vom 11.-17. Mai 2024

Die Themen diese Woche: Schüsse auf Regierungs-Chef Fico in dem Land Slowakei, Staat darf die AfD weiter beobachten, Kanzler Scholz streitet über Mindest-Lohn, Neues Gesetz in dem Land Georgien, Nemo aus dem Land Schweiz gewinnt den Eurovision Song Contest, Fußball-Vereine Kiel und Sankt Pauli steigen in die 1. Bundes-Liga auf. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de