Die Woche vom 04.05. bis 10.05.2024

Die Themen diese Woche: Diskussion über Angriffe auf Politiker, Großes Treffen von der Partei CDU, Israel greift Teile von Rafah an, Proteste an Universitäten, Deutscher Film-Preis verliehen, Dortmund im End-Spiel von der Champions League. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de