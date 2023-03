Die Woche vom 25.03. bis 31.03.2023

Warn-Streik in ganz Deutschland, König Charles in Deutschland, IOC für russische Sportler bei Wettkämpfen

Die Themen diese Woche: Warn-Streik in ganz Deutschland, Neue Regeln zum Klima-Schutz, König Charles in Deutschland, Menschen mit Behinderung haben große Nachteile, Pergamon-Museum in Berlin wird renoviert, IOC für russische Sportler bei Wettkämpfen. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion