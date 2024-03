Die Woche vom 09.03. bis 15.03.2024

Bundes-Wehr beteiligt sich an Luft-Brücke für den Gaza-Streifen, Viel Kritik an Papst, 7 Oscars für den Film „Oppenheimer“

Die Themen diese Woche: Bundes-Wehr beteiligt sich an Luft-Brücke für den Gaza-Streifen, Keine Taurus-Lieferung an die Ukraine , Viel Kritik an Papst, Für viele Muslime hat die Fasten-Zeit begonnen, 7 Oscars für den Film „Oppenheimer“, Dritt-Ligist Saarbrücken im Halb-Finale vom DFB-Pokal. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de