Die Woche vom 25.02. bis 03.03.2023

Streit über Nord-Irland beendet, CDU und SPD wollen in Berlin regieren, Berlinale-Preis geht nach Frankreich

Die Themen diese Woche: Streit über Nord-Irland beendet, Scholz hält Rede zur Ukraine, CDU und SPD wollen in Berlin regieren, Streik bei Bussen und Bahnen, Berlinale-Preis geht nach Frankreich, Fußballer Just Fontaine gestorben. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion