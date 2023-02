Die Woche vom 18.02. bis 24.02.2023

US-Präsident Biden in Kiew, Sicherheits-Konferenz in München, Trainer von Bayern München bekommt Strafe

Die Themen diese Woche: US-Präsident Biden in Kiew, Russland feiert Angriff gegen die Ukraine, Sicherheits-Konferenz in München, Todes-Urteil für Deutschen im Iran, „Im Westen nichts Neues“ bekommt viele Preise, Trainer von Bayern München bekommt Strafe. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion