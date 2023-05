Die Woche vom 13.05-19.05.2023

Selenskyj besucht Deutschland, Stichwahl in der Türkei am 28. Mai, Wahl in Bremen

Die Themen diese Woche: Selenskyj besucht Deutschland, Stichwahl in der Türkei am 28. Mai, Wahl in Bremen, viele Schul-Kinder können nicht richtig lesen, Film-Festival in Cannes und Sieg für Bonner Basket-Baller. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion