Die Woche vom 31.12.2022. bis 06.01.2023

Russland will Waffen-Ruhe, Corona-Tests bei Einreise aus China, Krawalle in Silvester-Nacht

Die Themen diese Woche: Russland will Waffen-Ruhe, •Corona-Tests bei Einreise aus China, Krawalle in Silvester-Nacht, Trauer-Feier für früheren Papst Benedikt, Rekord beim Sonnenschein und Rosi Mittermaier gestorben. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion