Die Woche vom 23.09. bis 29.09.2023

Tausende armenische Menschen auf der Flucht, Mehr Grenz-Kontrollen in Deutschland, Deutschland will sich vor Raketen-Angriffen schützen

Die Themen diese Woche: Tausende armenische Menschen auf der Flucht, Mehr Grenz-Kontrollen in Deutschland, Deutschland will sich vor Raketen-Angriffen schützen, Autoren in Hollywood streiken nicht mehr, Klage für mehr Klima-Schutz und DFB-Pokal: Fußball-Verein RB Leipzig gewinnt 1. Runde. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion