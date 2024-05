Die Woche vom 27.04. bis 03.05.2024

„Reichs-Bürger“ vor Gericht, Gerichts-Hof entscheidet für Deutschland, Proteste an Universitäten in den USA

Die Themen diese Woche: „Reichs-Bürger“ vor Gericht, Gerichts-Hof entscheidet für Deutschland, Proteste an Universitäten in den USA, Wahl-Kampf für Europa-Wahl, Viele junge Geflüchtete werden vermisst und Paul Auster gestorben. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de