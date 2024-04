Die Woche vom 13.04. bis 19.04.2024

Die Themen diese Woche: Sorgen wegen Angriff von Iran auf Israel, Bundes-Kanzler Scholz in China, Männer wegen Spionage für Russland festgenommen, Feuer in der alten Börse in Kopenhagen und Leverkusen ist deutscher Fußball-Meister. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de