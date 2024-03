Die Woche vom 16.03. bis 22.03.2024

Wladimir Putin bleibt Präsident, Bundes-Kanzler Scholz will dem Land Ukraine lange helfen, Politiker fordern Waffen-Stillstand im Gaza-Streifen

Die Themen diese Woche: Wladimir Putin bleibt Präsident, Bundes-Kanzler Scholz will dem Land Ukraine lange helfen, Politiker fordern Waffen-Stillstand im Gaza-Streifen, Die erste gehörlose Abgeordnete im Bundestag, Buch-Messe in Leipzig eröffnet und Trainer Christian Streich hört beim SC Freiburg auf. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de