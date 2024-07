Die Woche vom 13.07. bis 19.07.2024

Die Themen diese Woche: Von der Leyen bleibt EU-Kommissions-Präsidentin, Donald Trumps Vize-Kandidat heißt J.D. Vance, Rettungs-Wagen oft zu lange unterwegs, Taylor Swift in Gelsenkirchen und Carlos Alcaraz gewinnt in Wimbledon. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de