Die Woche vom 24.12. bis 30.12.2022

Krieg in der Ukraine, Energie-Krise in Europa, Proteste im Iran

Die Themen diese Woche: Krieg in der Ukraine, Energie-Krise in Europa, Proteste im Iran, Kritik an Kunst-Ausstellung Documenta, Trauer um Königin Elisabeth die 2. und Fußball-WM in Katar. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion