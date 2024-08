Die Woche vom 03.08. bis 09.08.2024

Die Themen diese Woche: USA: Tim Walz wird Vize-Kandidat von Kamela Harris, Die Suche nach einem End-Lager für Atom-Müll geht weiter, Konzert von Taylor Swift in Österreich abgesagt, Hotel in der Stadt Kröv eingestürzt und Gold-Medaillen für deutsche Sportler bei den Olympischen Spielen. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de