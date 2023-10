Die Woche vom 14.10. bis 20.10.2023

Explosion vor Kranken-Haus im Gaza-Streifen, Angriff auf Synagoge in Berlin, Sacharow-Preis für Jina Mahsa Amini

Die Themen diese Woche: Explosion vor Kranken-Haus im Gaza-Streifen, Angriff auf Synagoge in Berlin, Sacharow-Preis für Jina Mahsa Amini, Frankfurter Buchmesse eröffnet und Test-Spiele in den USA. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion