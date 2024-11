Die Woche vom 16.11.2024 bis 22.11.2024

Die Themen diese Woche: Haft-Befehle gegen Netanjahu, Gallant und einen Hamas-Anführer, Pistorius will nicht Kanzler-Kandidat von der SPD werden, Wichtige Daten-Kabel in der Ost-See beschädigt, Robert Habeck ist wichtigster Kandidat von den Grünen für die Bundestag-Wahl und Viele Schüler in Deutschland machen sich Sorgen. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de