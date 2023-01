Die Woche vom 21.01. bis 27.01.2023

Deutschland liefert Panzer an die Ukraine, Gedenken an Holocaust, 60 Jahre Freundschaft

Die Themen diese Woche: Deutschland liefert Panzer an die Ukraine, Gedenken an Holocaust, 60 Jahre Freundschaft, Grippe-Welle schon zu Ende, Deutscher Film für Oscar vorgeschlagen und Deutsche Handballer verlieren bei WM. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion