Die Woche vom 30.12.2023 bis zum 5.1.2024

Hoch-Wasser in vielen Bundes-Ländern, Hamas-Chefs im Libanon getötet, Schwere Angriffe von Russland auf Ukraine

Die Themen diese Woche: Hoch-Wasser in vielen Bundes-Ländern, Hamas-Chefs im Libanon getötet, Schwere Angriffe von Russland auf Ukraine, CO2-Ausstoß in Deutschland gesunken, Schweden: Extreme Kälte bis minus 42 Grad und Darts: Luke Humphries ist Welt-Meister.