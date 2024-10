Die Woche vom 19.10. bis 25.10.2024

Die Themen diese Woche: Polizei verhindert Anschlag auf israelische Botschaft in Berlin, Israel tötet Chef von der Terror-Gruppe Hamas, Treffen von den Brics Staaten, Sacharow-Preis für Opposition in Venzuela, „Aura“ ist das Jugendwort 2024 und LeBron James und Sohn schreiben Basket-Ball-Geschichte nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de